ابتسمت له أخيرا.. رويس يحصد لقب الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسي

توج فريق لوس أنجلوس جالاكسي بلقب الدوري الأمريكي لموسم 2024.

ويقود فريق لوس أنجلوس جالاكسي، الألماني ماركو رويس الذي حصد أول لقب دوري في مسيرته.

ويأتي ذلك بعد ستة أشهر فقط من رحيل اللاعب عن ناديه الأسبق بوروسيا دورتموند.

وتغلب لوس أنجلوس جالاكسي على نيويورك ريد بولز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجلت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول وتحديدا بأول 28 دقيقة فقط.

وبات لوس أنجلوس جالاكسي أكثر الفرق تتويجا بالدوري الأمريكي بعدما رفع رصيده إلى ستة ألقاب.

وافتتح الغاني جوزيف بانتسيل التسجيل في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف ديان يوفيليتش الثاني عقب 4 دقائق فقط.

وقلص سيان نياليس الفارق لصالح نيويورك ريد بولز في الدقيقة 28.

ويضم لوس أنجلوس جالاكسي بين صفوفه كلا من ماركو رويس وريكي بويج وجوزيف بانتسيل وجابريل بيك، وكان الأخير قد حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم.