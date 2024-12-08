بعد التعادل مع أورلاندو.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 10:18

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - بعثة الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعد رحلة من مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وتعادل الأهلي خارج ملعبه مع أورلاندو الجنوب إفريقي سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي رئيسا لبعثة الفريق.

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ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط عقب مرور جولتين وبفارق الأهداف عن أورلاندو.

وكان شباب بلوزداد قد حقق انتصارا ثمينا خارج ملعبه على استاد أبيدجان ليأتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

ويستعد الأهلي للسفر بعد غدا الثلاثاء لخوض منافسات كأس التحدي في نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي والمقرر لها يوم الأربعاء على كأس دربي الأمريكيتين لمواجهته في كأس التحدي.

ويخوض الأهلي مباراته في تمام السابعة من مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتأهل الفائز بكأس التحدي في نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال إلى المباراة النهائية ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.

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