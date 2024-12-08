أنشيلوتي: بيلينجهام يعاني من إرهاق.. وإصابة ميندي وموعد عودة رودريجو

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن جود بيلينجهام يعاني من إرهاق وأيضا تعرض فيرلاند ميندي لإصابة في مباراة جيرونا.

وانتصر ريال مدريد على منافسه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "بيلينجهام يعاني من إرهاق، لكنه بخير، وفيرلاند ميندي تعرض لحمل زائد في العضلات".

وأضاف "رودريجو سيكون جاهزا لمباراة أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل، وبيلينجهام سيتواجد أيضا، بينما سيغيب ميندي".

وأكمل "تشواميني يلعب كقلب دفاع بشكل مؤقت لأن راؤول أسينسيو مرهق بعض الشيء".

وشدد "جولر لاعب مجتهد للغاية وهناك الكثير من الضغوط عليه، لكن هذا الهدف سيساعده كثيرا، هدفه كان رائعا حقا".

وأنهى حديثه قائلا: "بيلينجهام سجل للمباراة الخامسة على التوالي ومبابي أحرز أيضا وكذلك جولر، علينا أن نتمسك بهذه اللحظة لنعود إلى مستوانا خطوة بخطوة".

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق وقلص الفارق معه وسنحت له الفرصة مرة أخرى في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إذا فاز على فالنسيا في المباراة المؤجلة.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36 في 16 مباراة محتلا وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة.

وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 22 في المركز الثامن.

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