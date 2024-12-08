موندو ديبورتيفو تكشف مدة غياب فليك بعد طرده ضد بيتيس

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن المدة التي سيغيبها هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة بعد طرده في مباراة ريال بيتيس.

وتعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت الأخير بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة أن طرد المدرب الألماني يعني أنه سيغيب لمدة من مباراتين حتى 4 مباريات أو شهر واحد فقط وفقا للمادة 127 من لوائح اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني.

وحسب الصحيفة فإن من المرجح أنه سيغيب لمدة مباراتين.

وبذلك سيغيب عن مباراتين برشلونة ضد ليجانيس وأتليتكو مدريد في الدوري.

وطرد فليك بسبب اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لبيتيس.

وقال فليك للصحفيين عقب المباراة: "لم أقل للحكم أي شيء ولم أعترض، حكام الفيديو استغرقوا وقتا طويلا لتقرير أمر ركلة الجزاء، وهذا يعني أن الكرة كانت مشكوك في أمرها".

واختتم "ركلة الجزاء أثارت غضبي، رد فعلي كان بسبب الوقت الطويل لتقرير صحتها".

وتعرض فليك للطرد لأول مرة مع برشلونة عقب احتساب ركلة الجزاء لبيتيس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 38 في صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقبل.

كما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 21 في المركز 11.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ليجانيس يوم الأحد 15 ديسمبر، بينما يلتقي بيتيس مع فياريال.