شوقي غريب مديرا فنيا لـ غزل المحلة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 00:19

كتب : رضا السنباطي

شوقي غريب - الزمالك ضد المقاولون

أعلن نادي غزل المحلة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك.

وسيعود شوقي غريب للفريق الذي ارتدى قميصه كلاعب في ثمانينيات القرن الماضي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توصل غزل المحلة لاتفاق مع شوقي غريب، بعد تراجع فرص تامر مصطفى في تولي المهمة بسبب وجود اختلاف على المقابل المادي، وكذلك الشروط التي وضعها كل من حمزة الجمل وهيثم شعبان.

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وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

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