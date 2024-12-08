بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد ينتصر على جيرونا ويقلص الفارق مع برشلونة

انتصر ريال مدريد على منافسه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل جود بيلينجهام وأردا جولر وكيليان مبابي أهداف ريال مدريد.

ويستمر بيلينجهام في التألق وتسجيل الأهداف إذ أحرز للمباراة الخامسة على التوالي بعدما ظل أول 11 لقاء دون تسجيل في الدوري.

وساهم بيلينجاهم في 7 أهداف لريال مدريد في المباريات الـ5 الأخيرة.

واستغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق وقلص الفارق معه وسنحت له الفرصة مرة أخرى في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إذا فاز على فالنسيا في المباراة المؤجلة.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36 في 16 مباراة محتلا وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة.

وتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 22 في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأوريلين تشواميني كمدافع وبراهيم دياز معوض رودريجو الذي تعرض لإصابة.

تشواميني في خط دفاع الملكي أمام جيرونا 🛑👑 تشكيل ريال مدريد في مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني📋 pic.twitter.com/zIzyZCfMPz — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2024

أحداث المباراة

سدد دياز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتألق باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا في الدقيقة 34.

وافتتح بيلينجهام النتيجة في الدقيقة 36 بعد تسديدة قوية بعد خطأ المدافع في تشتيت الكرة.

وضاعف جولر النتيجة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وتعرض بيلينجاهم لإصابة في الدقيقة 61 أدت إلى استبداله بداني سيبايوس.

واختتم مبابي أهداف ريال مدريد في الدقيقة 62 بعد انطلاقة في الجهة اليمنى ثم تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.

وأصيب فيرلاند ميندي في الدقيقة 81 ودخل فران جارسيا بدلا منه.

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