شارك كبديل وصنع.. سعود عبد الحميد يساهم في عودة روما للانتصارات

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - روما

حقق روما فوزه الأول تحت قيادة كلاوديو رانييري باكتساح ليتشي بنتيجة 4-1 في الجولة 15 من الدوري السعودي.

وحقق روما أول فوز له منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ لم يحقق الفريق الفوز في آخر 6 مباريات (4 هزائم وتعادلين).

وتقدم روما عن طريق ألكسيس ساليميكيرس بهدف في الدقيقة 13 من صناعة ستيفان الشعراوي.

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وشارك سعود عبد الحميد في الدقيقة 23 بدلا من زكي شيليك الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وتسبب سعود في ركلة جزاء في الدقيقة 40 سجل منها نيكولا كريستوفيتش هدف التعادل.

وصنع الشعراوي هدف روما الثاني في الدقيقة 59 وسجلها جانليوكا مانشيني.

وفي الدقيقة 66 صنع سعود أول أهدافه بقميص روما والذي سجل نيكولو بيسيلي في الشباك.

واختتم مانو كوني النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 86 من صناعة بيسيلي.

الفوز أبعد روما عن مراكز الهبوط وارتقى للمركز الـ 11 برصيد 16 نقطة بعد مرور 15 جولة.

فيما ظل ليتشي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

روما الدوري الإيطالي ليتشي سعود عبد الحميد
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