شارك كبديل وصنع.. سعود عبد الحميد يساهم في عودة روما للانتصارات

حقق روما فوزه الأول تحت قيادة كلاوديو رانييري باكتساح ليتشي بنتيجة 4-1 في الجولة 15 من الدوري السعودي.

وحقق روما أول فوز له منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ لم يحقق الفريق الفوز في آخر 6 مباريات (4 هزائم وتعادلين).

وتقدم روما عن طريق ألكسيس ساليميكيرس بهدف في الدقيقة 13 من صناعة ستيفان الشعراوي.

وشارك سعود عبد الحميد في الدقيقة 23 بدلا من زكي شيليك الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وتسبب سعود في ركلة جزاء في الدقيقة 40 سجل منها نيكولا كريستوفيتش هدف التعادل.

وصنع الشعراوي هدف روما الثاني في الدقيقة 59 وسجلها جانليوكا مانشيني.

وفي الدقيقة 66 صنع سعود أول أهدافه بقميص روما والذي سجل نيكولو بيسيلي في الشباك.

" صنع سعود وسجل بيسيلي.. أسيست تاريخي " 🇸🇦 النجم السعودي سعود عبدالحميد يصنع وبيسيلي يسجل الهدف الثالث لروما ⚽️📹#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FzTcnJo0yP — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 7, 2024

واختتم مانو كوني النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 86 من صناعة بيسيلي.

الفوز أبعد روما عن مراكز الهبوط وارتقى للمركز الـ 11 برصيد 16 نقطة بعد مرور 15 جولة.

فيما ظل ليتشي في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.