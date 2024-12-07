برزي: توجد كؤوس مهملة قبل وضعها في المتحف.. ومناشدة لنجوم الزمالك

أوضح هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك أن كانت هناك مجموعة من الكؤوس مهملة في النادي قبل وضعها في المتحف.

وافتتح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب المتحف الخاص بالنادي والذي يضم بطولاته عبر تاريخه.

وقال برزي لقناة الزمالك: "مجلس الإدارة فخور بتجميع محتويات المتحف، كان الهدف الأساسي هو جمع تاريخ الزمالك المهمل وكان لا يوجد أي اهتمام بالكؤوس الخاصة بالنادي، أريد معرفة جميع الأجيال بتاريخ الزمالك".

وأضاف "عندما دخلت غرفة تغيير الملابس للمرة الأولى وجدت أنها لا تليق بالزمالك ولا بنجوم الفريق، الزمالك كبير للغاية في إفريقيا والدول العربية وفي العالم وكان لا يجوز أن يكون هذا شكل غرفة تغيير الملابس".

وأكمل "تجديد غرفة تغيير الملابس للفريق وبناء المتحف يعتبر شيء بسيط للغاية للنادي الذي أشجعه وكنت مشجعا درجة ثالثة، فهذا أقل شيء أقدمه للنادي الذي أحبه وهذا حلمي الذي حققته".

وتابع "كان هناك مجموعة كبيرة من الكؤوس مهملة، حصلت عليها وأرسلتها لإحدى الشركات لتلميعها، توجد بعض البطولات التي حصلنا عليها لكن لا نملكها في النادي مثل كأس مصر والدوري المصري، صنعنا نسخة طبق الأصل، وهذا شيء عادي تفعله جميع الأندية في العالم".

وواصل "أناشد نجوم الزمالك في جميع الألعاب الذين يملكون أي مقتنيات تاريخية بأن يضعها في المتحف ولم ننته بعد وسيتم تزويده بالمزيد من المقتنيات".

وأنهى حديثه "أتمنى أن أرى الاستقرار في النادي، وبالرغم من المشاكل الكثيرة تمكنا من التتويج بالبطولات، وأحلم برؤية الفرع الجديد للنادي لإسعاد جماهير الزمالك، النادي يحتاج للتطوير".