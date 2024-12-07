الشريعي: لن أوافق على تأجيل مباراة في الدوري مثلما فعلت في الرابطة

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 23:34

كتب : FilGoal

إنبي - أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي كواليس موافقة ناديه على تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أحمد دياب تواصل معي لتأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة ووافقت على ذلك".

وأضاف "إذا كانت مباراة الأهلي في الدوري وليست في كأس الرابطة لكان أحمد دياب لم يتواصل معي ولن يتم تأجيل المباراة".

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وأكمل "تعاقد إنبي مع الزمالك بشأن إعارة محمد حمدي يتضمن بندا يتيح خصم فترة إصابة اللاعب من المقابل المادي للإعارة".

وأتم تصريحاته "كأس الرابطة بشكلها الحالي وهو دور المجموعات يعطي قيمة كبيرة لنادي إنبي وذلك لأنها تتيح لنا تصعيد الكثير من اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة للمشاركة واكتساب الخبرات".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية.

وأعلن موافقته أيضا على تأجيل مباراته ضد الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

وكان من المقرر إقامة مباراة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل قبل سفر الفريق لقطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد باتشوكا بطل أمريكا الشمالية لمواجهة بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر.

وسيكون الفائز من كأس التحدي على موعد مع لقاء ريال مدريد بطل أوروبا في النهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر.

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