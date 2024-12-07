تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية.

وكشفت رابطة الأندية عبر موقعها الرسمي: "طالع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة الخطاب الوارد من النادي الأهلي وما تضمنه من أسباب ومعطيات أجبرته على تحديد موعد السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، وهو ذات اليوم المحدد لمباراة الأهلي الأولى في بطولة كأس الرابطة أمام إنبي".

وأضافت "وبعد دراسة كل ما ورد من النادي الأهلي وانطلاقا من مساندة رابطة الأندية المحترفة لكافة الأندية المصرية التي تشارك في البطولات القارية لتحقيق أفضل النتائج بما يتناسب مع مكانة الكرة المصرية وحرصا على مشاركة كل الأندية في بطولة كأس الرابطة".

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وأتمت "تواصلت إدارة الرابطة مع مجلس إدارة نادي إنبي و الذي تفهم مشكورا تلك الظروف. فقد تقرر تأجيل المباراة المشار إليها ( الأهلي × إنبي ) إلى موعد لاحق، يناسب الفريقين دون المساس بحقوق الأندية الأخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وكان نادي إنبي أعلن موافقته أيضا على تأجيل مباراته ضد الأهلي.

وكان من المقرر إقامة مباراة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل قبل سفر الفريق لقطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد باتشوكا بطل أمريكا الشمالية لمواجهة بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر.

وسيكون الفائز من كأس التحدي على موعد مع لقاء ريال مدريد بطل أوروبا في النهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر.

الأهلي إنبي كأس الرابطة
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