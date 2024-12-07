هشام نصر: تأخرنا كثيرا لامتلاك متحف الزمالك.. وهذه مستجدات الفرع الجديد

اعترف هشام نصر نائب رئيس الزمالك أن ناديه تأخر كثيرا لامتلاك متحف.

وافتتح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب المتحف الخاص بالنادي والذي يضم بطولاته عبر تاريخه.

وقال نصر لقناة النادي: "تأخرنا كثيرا على افتتاح المتحف نادي الزمالك يستحق أكثر من هذا بكثير، كان يجب أن يكون هناك ما هو أكثر بـ10 مرات دون مبالغة من الكؤوس والقمصان والأساطير في جميع الألعاب، الزمالك لديه تاريخ كبير للغاية".

وأضاف "أشكر الجميع لعملهم وعرض المتحف والمعلومات وتاريخ الزمالك والتدقيق في المعلومات، على الجماهير أن تعلم أننا في حاجة إلى الوقت لإنتاج أشياء على نفس المستوى، وهذا أحد المنتجات بعد حوالي عام من تولي المسؤولية".

وواصل "افتتاح المتحف يشجع اللاعبين السابقين على وضع مقتنياتهم فيه، حصلت على وعد من شيكابالا بأنه سيضع في المتحف الحذاء الذي لعب به كأس العالم 2018، وهذا ما يحدث في متحف برشلونة أو ريال مدريد على سبيل المثال وهو تواجد مقتنيات أساطير النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد بناء الزمالك كما يجب أن يكون، نحن جاهزون من جميع الجوانب من أجل الفرع الجديد وكل شيء جاهز، ينقصنا فقط بعض الموافقات الروتينية، ونقترب من بدء العمل فيه، ونستطيع بناء متحف فيه أكبر مرتين من الذي تم افتتاحه في الفرع الحالي".