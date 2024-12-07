مورينيو بعد خسارة الدربي: أهنئ الحكم وبشكتاش.. والفريق الأسوأ انتصر

خسر فنربخشة أمام بشكتاش في دربي إسطنبول بنتيجة 1-0 في الجولة 15 من الدوري التركي.

وأبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة التركي غضبه بعد الخسارة.

وخسر الكناري بعد 5 انتصارات متتالية في الدوري التركي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "نستحق على الأقل التعادل، سيطرنا على المباراة ولم نسجل فرصنا، أهنئ الحكم وبشكتاش، الفريق الأسوأ انتصر".

وأضاف "لم نكن مثاليين، لكن أعتقد أننا كنا أفضلن لكنهم حصلوا على الأفضلية من فرصة وحيدة".

وأتم "سنواصل القتال من أجل لقب الدوري".

وسجل الإنجليزي أليكس أوكسلايد تشامبرلين هدف اللقاء الوحيد من صناعة الكونغولي أرثر ماسواكو.

وأهدر إدين دجيكو مهاجم الكناري فرصتين للتسجيل، الأولى شتتها المدافع من على خط المرمى والثانية أضاعها بتسديدة ضعيفة.

خسارة فنربخشة أبقته في المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 14 مباراة بفارق 3 نقاط عن جالاتاسراي المتصدر والذي يمتلك مباراة أقل.

فيما رفع بشكتاش رصيده لـ 25 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بعد 5 مباريات دون فوز.