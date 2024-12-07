إنبي يوافق على تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة

أعلن نادي إنبي موافقته على طلب الأهلي بتأجيل مباراة الفريقين في كأس الرابطة المصرية.

وكشف إنبي عبر حساباته الرسمية:

"رغم حرص إدارة نادي إنــبي فى الحفاظ على ثبات المعايير التنظيمية للمسابقات الرياضية والإلتزام بالضوابط المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات، بما في ذلك الحالات التي تتطلب التأجيل بسبب المشاركات الدولية، ورغم عدم توافر أي من هذه الحالات التي تستوجب تأجيل مباراة نادي إنــبي والنادي الأهلي ضمن بطولة كأس الرابطة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، إلا أن إدارة نادي إنــبي قررت الموافقة على تأجيل المباراة لما يأتي:

"حرصًا من إدارة النادى على دعم مشاركة جميع الأندية في بطولة كأس الرابطة، وتقديرًا لرغبة النادي الأهلي في المشاركة بالبطولة، رغم أن شروط التأجيل لا تنطبق على مواعيد هذه المباريات وفقاً للمادة (1/34) من لائحة بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" وهى ثلاثة أيام قبل المباراة ، والمادة (1/19) الخاصة بلائحة كأس الرابطة وهى يومان راحة قبل المباراة ".

"تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره العريقة وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به كممثل للكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية، وما يتحمله من ضغوط نتيجة المشاركات المتعددة.

وتؤكد إدارة نادي إنــبي أن هذا القرارات تأتى انطلاقًا من مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والسعى دائمًا لدعم استقرار المسابقات الرياضية بما يخدم كرة القدم المصرية ويعزز روح التنافس الشريف بين الأندية".

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وأرسل الأهلي خطابا إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية لتأجيل مباراته ضد إنبي في افتتاح كأس الرابطة.

ومن المقرر إقامة مباراة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل قبل سفر الفريق لقطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح الأهلي سبب طلب التأجيل في خطابه لوجود أسباب اضطرارية بضرورة سفر بعثة الأهلي لقطر يوم 10 ديسمبر للمشاركة في البطولة.

ويأتي ذلك التزاما بلائحة البطولة وتنفيذا للالتزامات ‏التي أقرها فيفا قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وشدد النادي في ذات الخطاب على أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم.

وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية بأسرها في ‏مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر؛ نظرا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم.‏

ويستعد باتشوكا بطل أمريكا الشمالية لمواجهة بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر.