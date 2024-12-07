لبيب: افتتاح متحف النادي هو البداية فقط.. وحازم إمام أول من ساعدنا

يرى حسين لبيب رئيس الزمالك أن افتتاح متحف النادي هو البداية فقط مؤكدا أن حازم إمام أسطورة الزمالك أول من ساعد النادي في هذا الملف.

وافتتح مجلس إدارة الزمالك برئاسة لبيب المتحف الخاص بالنادي والذي يضم بطولاته عبر تاريخه.

وقال لبيب لقناة النادي: "كنا نعرف المجهود الذي علينا بذله في مهمتنا حتى قبل نجاحنا في الانتخابات، الزمالك بالنسبة لكل شخص في مجلس الإدارة بالإضافة إلى عبد الله جورج هو أول أهمية".

وأضاف "التحديات كبيرة جدا ونعلمها، الجماهير في عجلة من أمرها، لكن لا يوجد شخص يستطيع فعل كل شيء في نفس الوقت، عملنا على جميع الملفات ولدينا بصمة مهمة فيها".

وأكمل "أطلب من الجماهير الصبر، لأننا نعمل وسنظل نعمل من أجل مصلحة الزمالك، أي شخص من حقه ينتقد عملنا، لكن تمكنا من إنجاز أكثر من شيء على جميع الجوانب".

وواصل "أشكر هاني برزي هو صاحب الفضل في فكرة المتحف، تكاتفنا جميعا لإنجاح ملف المتحف، حازم إمام أول من ساعد في وضع مقتنياته في المتحف، الجميع وعد بذلك خلال الفترة المقبلة".

وتابع "العراقيل أمامنا كثيرة سواء داخليا أو خارجيا والأمر ليس على المستوي المالي فقط، لكن نجتهد لإنجاح الزمالك".

وأوضح "أقول للجماهير إننا نعلم شعوركم ونريد أن ننجح في المسؤولية، متحف النادي هو البداية فقط وليس النهاية، هذا ما يعطي الاطمئنان للجماهير، أما بخصوص كرة القدم فأنا لا أتحدث إلا عندما يحدث أي شيء رسمي، ولذلك لا أتحدث كثيرا في الإعلام".

وشدد "تولينا إدارة الزمالك والفريق في المركز الـ11 وكان لدينا فريق قوي لكن ليس الأفضل، في عام واحد فقط دعمنا الفريق وتعاقدنا مع مدير فني زملكاوي مثلنا، وتوجنا ببطولتين".

وتابع "يجب ألا نركز في أي شيء آخر سواء تحكيم، فقط نركز في الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "من الممكن أن تحدث اختلافات بيننا في الاجتماعات، لكن في النهاية نجتمع على مقولة أحبها وهي الزمالك أولا، هذه كلمة ساحرة نتكاتف بها من أجل النادي فقط".