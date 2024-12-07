انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(3) ريال مدريد
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جيرونا ضد ريال مدريد في الجولة 16 من الدوري الإسباني.
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انتهت
ق 62: جووووووول مبابي بعد انطلاقة في الجهة اليمنى ثم تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.
ق 55: جوووووووووول أردا جولر بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: جووووووووول جود بيلينجهام بعد تسديدة قوية بعد خطأ المدافع في تشتيت الكرة.
ق 34: تسديدة قوية من براهيم دياز من خارج منطقة الجزاء وتألق باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا.
ق 13: تسديدة قوية براين خيل من خارج منطقة الجزاء لكن بعدت المرمى.
بداية المباراة
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