رقم قياسي جديد يتحطم.. 3 رأسيات تقود الهلال لفوز قاتل على الرائد

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

انتظر الهلال حتى الدقيقة 104 من أجل الفوز على الرائد بنتيجة 3-2 في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وواصل الهلال حامل اللقب مطاردة الاتحاد في صراع الصدارة.

وارتفع رصيد الهلال لـ 34 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.

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فيما ظل الرائد في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وأصبح الهلال أول فريق في تاريخ الدوري السعودي لا يخسر في 29 مباراة متتالية على أرضه متخطيا رقم الأهلي.

وتقدم كريم البركاوي بهدف مبكر للرائد في الدقيقة 7 بلمسة واحدة في الشباك.

وسجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل في الدقيقة 42 برأسية بعد عرضية مالكوم.

وبعد 6 دقائق من مشاركته سجل البديل يحيى سنبل هدف تقدم الرائد قي الدقيقة 78 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين ياسين بونو.

وضغط الهلال بكل خطوطه بحثا عن تعديل النتيجة وسجل بالفعل ماركوس ليوناردو هدف التعادل في 88 برأسية بعد عرضية جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 90+14 سجل علي البليهي هدف الفوز القاتل وخطف الـ 3 نقاط برأسية.

الهلال الدوري السعودي الرائد
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