فليك: ركلة الجزاء أثارت غضبي.. ولم أعترض على الحكم

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

هانز فليك مدرب برشلونة

شدد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه أثارت غضبه كثيرا ضد ريال بيتيس.

وتعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت الأخير بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني للصحفيين عقب المباراة: "لم أقل للحكم أي شيء ولم أعترض، حكام الفيديو استغرقوا وقتا طويلا لتقرير أمر ركلة الجزاء، وهذا يعني أن الكرة كانت مشكوك في أمرها".

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وأضاف "ركلة الجزاء أثارت غضبي، رد فعلي كان بسبب الوقت الطويل لتقرير صحتها".

وتابع "أعلم أن لدينا الجودة للفوز، لكن يجب أن نثبت ذلك، كنا نمرر الكرة بشكل بطيء واعتمدنا على الكرات الطويلة كثيرا وهذا ليست نقطة قوة لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "الفريق شاب ويجب أن يتحسن كثيرا، نفس الأمر حدث لنا أمام لاس بالماس، كل مباراة تعتمد علينا، أرى أن لدينا الجودة للانتصار بجميع المباريات".

وتعرض فليك للطرد لأول مرة مع برشلونة عقب احتساب ركلة الجزاء لبيتيس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 38 في صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقبل.

كما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 21 في المركز 11.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ليجانيس يوم الأحد 15 ديسمبر، بينما يلتقي بيتيس مع فياريال.

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