رائعة مبانجولا تخطف نقطة مثيرة لـ يوفنتوس في +92 ضد بولونيا

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

تيون كوبمينيرس - يوفنتوس

خطف يوفنتوس بقيادة مدربه تياجو موتا نقطة تعادل ثمينة أمام بولونيا في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وتعد تلك أول مواجهة لموتا ضد فريقه السابق بولونيا الذي قاده الموسم الماضي للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

المباراة شهدت طرد تياجو موتا في الشوط الثاني بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

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وتقدم بولونيا بهدف في الدقيقة 30 عن طريق دان ندوي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف توماسو بوبيجا الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد تمريرة بالكعب رائعة من كاسترو وضعته منفردا في مواجهة المرمى وسجل في الشباك.

وقلص تيون كوبمينيرس الفارق في الدقيقة 62 محوّلا عرضية دانيلو في الشباك.

وفي الدقيقة 90+2 سجل صامويل مبانجولا هدف التعادل القاتل بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

التعادل الثالث على التوالي ليوفنتوس برصيد 27 نقطة في المركز السادس.

فيما ظل بولونيا ثامنا برصيد 22 نقطة من 14 مباراة وله لقاء مؤجل ضد ميلان.

يوفنتوس الدوري الإيطالي بولونيا
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