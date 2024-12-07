تشكيل ريال مدريد - تشواميني مدافع ودياز يعوض رودريجو ضد جيرونا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه جيرونا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلعب أوريلين تشواميني كقلب مدافع بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق.

ويشارك براهيم دياز بشكل أساسي لتعويض رودريجو جوس المصاب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي

خط الوسط: أردا جولر – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب ميستايا.