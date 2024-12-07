بظهور صورة أحمد رفعت.. افتتاح متحف نادي الزمالك

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

متحف الزمالك

افتتح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب المتحف الخاص بالنادي والذي يضم بطولاته عبر تاريخه.

وظهر الراحل أحمد رفعت لاعب الزمالك السابق في أحد الصور الخاصة بالمتحف من الداخل.

وحضر حازم إمام أسطورة الفريق السابقة في الافتتاح بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

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ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي خسر بها إنييمبا أمام المصري.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

الزمالك الدوري المصري حازم إمام أحمد رفعت
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