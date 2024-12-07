فيران توريس: لم نلعب جيدا في الشوط الأول ضد بيتيس.. ولم أر ركلة الجزاء

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

فيران توريس

شدد فيران توريس لاعب برشلونة أن فريقه لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول ضد منافسه ريال بيتيس.

وتعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت الأخير بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين عقب المباراة: "لم نتمكن من قتل المباراة بعدما تقدمنا بالنتيجة، يجب أن نعود لمستوانا لأنه لم يتبق إلا القليل للمباراة القادمة".

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وأضاف "لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، لكن كنا أفضل في الشوط الثاني، يجب الاستعداد جيدا لأن لا يوجد وقت للراحة".

وأتم "ركلة الجزاء؟ كنت بعيدا ولم أر ما حدث في منطقة الجزاء، لو كنا جيدين لم نفكر في هذه الأشياء".

سجل ثنائية برشلونة في المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، بينما أحرز جيوفاني لو سيلوس وجيوفاني لو سيلسو لبيتيس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 38 في صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقبل.

كما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 21 في المركز 11.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ليجانيس يوم الأحد 15 ديسمبر، بينما يلتقي بيتيس مع فياريال.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني فيران توريس
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