ريليفو تكشف المدة المحتملة لغياب رودريجو عن ريال مدريد

كشف موقع ريليفو عن المباريات المحتملة التي سيغيبها رودريجو جوس عن فريقه ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد استبعاد لاعبه رودريجو من قائمته التي تسافر لمواجهة جيرونا.

وحسب ريليفو فإن الجناح البرازيلي سيغيب من مباراتين إلى 4 مباريات عن الملكي بالإضافة إلى مباراة جيرونا التي ستقام اليوم السبت.

وأفاد ريليفو أن من المؤكد غياب رودريجو عن مباراة أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يعود اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبجانب رودريجو أعلن ريال مدريد أيضا استبعاد الثنائي الشاب أندريس تشيما وجونزالو جارسيا.

وانضم دانييل يانيز صاحب الـ 17 عاما للقائمة بعد استبعاد الثلاثي.

وفقا للتقارير فإن استبعاد رودريجو قد جاء بسبب معاناته من مشكلة عضلية في الساق اليسرى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب ميستايا.