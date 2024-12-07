في الوقت القاتل.. بيتيس يتعادل مع برشلونة ويهدي ريال مدريد فرصة جديدة للصدارة

تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت الأخير بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية برشلونة في المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، بينما أحرز جيوفاني لو سيلوس وجيوفاني لو سيلسو لبيتيس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 38 في صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقبل.

كما ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 21 في المركز 11.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بروبرت ليفاندوفسكي الذي عاد لقيادة الهجوم.

عودة ليفاندوفسكي لقيادة هجوم برشلونة ويامال أساسي ضد ريال بيتيس. ✅#السبت_الكروي pic.twitter.com/eNt8uz5I7E — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2024

أحداث المباراة

بيتيس كاد أن يتقدم عن طريق مارك بارترا بعد دقيقتين فقط على بداية المباراة برأسية ولكن رافينيا أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وحاول أولمو بتسديدة قوية في الدقيقة 25 ولكنها جاءت فوق المرمى.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 39 مستغلا تمريرة من كوندي أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

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وفي الشوط الثاني ضغط بيتيس لإحراز التعادل وأهدر أكثر من فرصة إلى أن تعادل لو سيلسو للفريق الأخضر من ركلة جزاء في الدقيقة 67 حصل عليها فيتور روكي.

وتقدم برشلونة من جديد عن طريق فيران توريس في الدقيقة 82 مستغلا تمريرة رائعة من لامين يامال.

وفي الدقيقة 93 تعادل بيتيس بهدف قاتل عن طريق أسان دياو بعد عرضية من أيتور روبلياس ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

وشهدت المباراة عودة إيسكو للمشاركة بعد غياب 7 أشهر عن الملاعب عندما دخل بديلا بالدقيقة 75.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ليجانيس يوم الأحد 15 ديسمبر، بينما يلتقي بيتيس مع فياريال.