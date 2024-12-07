كرة يد - منتخب مصر سيدات يخسر البرونزية لصالح تونس

خسر منتخب مصر فرصة حصد الميدالية البرونزية واحتل المركز الرابع في أمم إفريقيا سيدات لكرة اليد بعد الخسارة من تونس.

وتستضيف الكونغو الديمقراطية منافسات أمم إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

وانتصر منتخب تونس على مصر بنتيجة 25-22 في مباراة المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بنتيجة 9-6، ورغم المحاولات المصرية في الثاني الذي انتهى بالتعادل 16-16 استطاعت تونس حصد البرونزية.

ضمّن منتخب مصر بالفعل التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه العام المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى بطولة العالم للسيدات رفقة منتخبات السنغال وأنجولا وتونس من قارة إفريقيا.

وحسم منتخب سيدات مصرالتأهل إلى بطولة العالم 2025 لأول مرة، والمقرر إقامتها في دولتي ألمانيا وهولندا في نوفمبر المقبل بعد الوصول إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولى.

ويعد أفضل مركز لسيدات منتخب مصر هو الثالث في البطولة بنسخة 1974.