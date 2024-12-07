جارديان: مايكل أنطونيو يتعرض لحادث مروري ونقله للمستشفى

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام × زغرب

تعرض مايكل أنطونيو لاعب وست هام لحادث سير اليوم.

وحسب صحيفة جارديان، فإن المهاجم تعرض لحادث سير ونتج عنها أضرار جسيمة لسيارته ونقل جوا إلى المستشفى.

وخرج النادي الإنجليزي ببيان حول الحادث جاء كالتالي:

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يؤكد وست هام يونايتد أن أنطونيو تعرض اليوم لحادث مروري.

دعوات الجميع في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت، وسيصدر النادي تحديثا في الوقت المناسب.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع وست هام في 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.

ولعب مايكل مع وست هام بواقع 874 دقيقة.

ويستعد وست هام لمواجهة منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الاثنين المقبل على ملعب لندن معقل وست هام.

ويحتل وست هام المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

وست هام الدوري الإنجليزي مايكل أنطونيو
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