خبر في الجول – محمد السيد يتلقى عرضا لقضاء فترة معايشة مع نوتينجهام
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:57
كتب : FilGoal
تلقى محمد السيد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر للشباب عرضا من نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي لقضاء فترة معايشة معه.
محمد السيد
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن اللاعب الشاب تلقى عرضا لقضاء أسبوعين مع النادي الإنجليزي كفترة معايشة.
ومن المنتظر أن يدرس الزمالك هذا العرض لاتخاذ القرار المناسب بشأنه في الأيام المقبلة.
ولا يشارك محمد السيد مع الزمالك في الفترة الحالية بسبب تعرضه للإصابة.
وشارك محمد السيد مع منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا التي حصل فيها الفراعنة على المركز الثالث.
وتم تصعيد اللاعب الشاب للفريق الأول للزمالك بداية الموسم الجاري.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما مع الأبيض كبديل في السوبر المصري ضد الأهلي.
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