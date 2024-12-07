الأهلي يطلب تأجيل مباراته ضد إنبي في كأس الرابطة المصرية

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:47

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أرسل الأهلي خطابا إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية لتأجيل مباراته ضد إنبي في افتتاح كأس الرابطة.

وكان مقررا إقامة مباراة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل قبل سفر الفريق لقطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح الأهلي سبب طلب التأجيل في خطابه لوجود أسباب اضطرارية بضرورة سفر بعثة الأهلي لقطر يوم 10 ديسمبر للمشاركة في البطولة.

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ويأتي ذلك التزاما بلائحة البطولة وتنفيذا للالتزامات ‏التي أقرها فيفا قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

وشدد النادي في ذات الخطاب على أن موعد السفر الذي ‏تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها ‏نفس اليوم.

وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية بأسرها في ‏مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة ‏يوم 10 ديسمبر؛ نظرا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم.‏

ويستعد باتشوكا بطل أمريكا الشمالية لمواجهة بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر.

وسيكون الفائز من كأس التحدي على موعد مع لقاء ريال مدريد بطل أوروبا في النهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر.

الأهلي إنبي كأس الرابطة
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