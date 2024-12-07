بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع أوجسبورج وبايرن يبتعد بالصدارة

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

فرانكفورت - أوجسبورج

سقط أينتراخت فرانكفورت في فخ التعادل ضد منافسه أوجسبورج بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل كامل.

وللمباراة الثانية على التوالي يخرج مرموش دون مساهمة تهديفية لفريقه.

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ولم يتمكن مرموش من صناعة أو تسجيل أي هدف في مباراة أوجسبورج وكذلك اللقاء الماضي ضد لايبزيج في كأس ألمانيا.

وسجل هوجو إكيتيكي وتشان أوزون ثنائية فرانكفورت، بينما أحرز فيليب تييتز وصامويل إسيندي هدفي أوجسبورج.

وافتتح إكيتيكي النتيجة في الدقيقة 55 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وتعادل تييتز لأوجسبورج بعد 5 دقائق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وارتكب كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت خطأ فادح في تصدي الكرة ليتابعها صامويل إسيندي بتسديدة في المرمى في الدقيقة 71.

وبعد 3 دقائق تعادل أوزون لأوجسبورج بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا التعادل وصل فرانكفورت للنقطة 27 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وارتفع رصيد أوجسبورج للنقطة 16 في المركز 13.

بايرن ميونيخ × هايدنهايم

استغل بايرن ميونيخ سقوط تعادل فرانكفورت وانتصر على خصمه هايدنهايم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وابتعد بايرن ميونيخ بالصدارة أكثر وزاد الفارق مع فرانفكفورت.

وسجل أهداف بايرن جمال موسيالا (2) ودايوت أوباميكانو وليون جوريتسكا.

وأحرز أوباميكانو الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 18 من صناعة جوشوا كيميتش.

وتعادل ماتياس هونساك لهايدنهايم في الدقيقة 50.

وتقدم موسيالا مرة أخرى لبايرن في الدقيقة 56 من صناعة مايكل أوليسي.

وأضاف جوريتسكا الهدف الثالث من صناعة ليروي ساني في الدقيقة 84.

وقلص نيكلاس دورش الهدف الثاني لهايدنهايم في الدقيقة 85.

وأنهى موسيالا أمال هايدنهايم في التعادل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز وصل بايرن للنقطة 33 في صدارة جدول الترتيب وزاد الفارق إلى 6 نقاط مع فرانكفورت الوصيف.

وتجمد رصيد هايدنهايم عند النقطة العاشرة في المركز 16.

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