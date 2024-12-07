لأول مرة من أغسطس.. محمد شريف يشارك في خسارة الخليج من الاتفاق
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
حقق الاتفاق الفوز على الخليج بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 13 من الدوري السعودي.
الفوز رفع رصيد الاتفاق للنقطة 15 في المركز 11، بينما توقف رصيد الخليج عند النطقة 19 بالمركز الثامن.
المباراة شهدت مشاركة محمد شريف بالدقيقة 88 مع الخليج بدلا من سعيد الحمصال.
المشاركة هي الأولى لشريف مع الخليج منذ شهر أغسطس الماضي بعد تعافيه من الإصابة.
وشارك الخليج للمرة الأخيرة مع الخليج في شهر أغسطس الماضي بالجولة الثانية ضد الشباب.
ولعب شريف بالمباراة الثالثة مع الخليج هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.
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