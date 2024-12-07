تريزيجيه وعبد القادر سجلا.. الريان ينتصر على قطر في الدوري ويبتعد عن مراكز الهبوط

سجل محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد عبد القادر في فوز الريان على نادي قطر بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من الدوري القطري.

وتواجه الثنائي المحترف الدولي المصري على استاد نادي قطر في الدوحة.

تقدم الريان بهدف مبكر سجله البرازيلي روجر جيديش في الدقيقة 6.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول سجل تريزيجيه هدف تعزيز تقدم الريان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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هدف هو الثالث لتريزيجيه مع الريان في الدوري كثاني أفضل هدافي فريقه منذ انضمامه بعد جيديش صاحب الـ 8 أهداف.

وقلص أحمد عبد القادر النتيجة بطريقة رائعة في الدقيقة 64 لصالح نادي قطر، بعد توغل رائع من الجهة اليسرى وتسديدة أرضية مقوسة داخل الشباك.

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شوف |

نادي قطر يقلص الفارق 1-2 الريان .. أحمد عبدالقادر الدقيقة 64 .. دوري نجوم أريدُ #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/AzpeJ1r4KN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2024

فيما ارتقى عبد القادر لصدارة ترتيب هدافي نادي قطر رفقة الكونغولي بن مالانجو صاحب الـ 3 أهداف أيضا.

الفوز أنهى سلسلة الريان السلبية بعد تعادل وخسارتين محليا ورفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع.

فيما تكبد نادي قطر الخسارة السابعة هذا الموسم محليا كأكثر فريق تعرضا للهزيمة وظل في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.