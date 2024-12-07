تريزيجيه وعبد القادر سجلا.. الريان ينتصر على قطر في الدوري ويبتعد عن مراكز الهبوط
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
سجل محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد عبد القادر في فوز الريان على نادي قطر بنتيجة 2-1 في الجولة 11 من الدوري القطري.
تريزيجيه
النادي : الريان
وتواجه الثنائي المحترف الدولي المصري على استاد نادي قطر في الدوحة.
تقدم الريان بهدف مبكر سجله البرازيلي روجر جيديش في الدقيقة 6.
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الريان تقدم 1-0 قطر .. روجر غيديس الدقيقة 6 .. دوري نجوم أريدُ #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ro4FRfE0kh— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2024
وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول سجل تريزيجيه هدف تعزيز تقدم الريان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
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شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2024
الريان تقدم 2-0 قطر .. محمود تريزيجيه الدقيقة 42 .. دوري نجوم أريدُ #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/GhqP36Z83K
هدف هو الثالث لتريزيجيه مع الريان في الدوري كثاني أفضل هدافي فريقه منذ انضمامه بعد جيديش صاحب الـ 8 أهداف.
وقلص أحمد عبد القادر النتيجة بطريقة رائعة في الدقيقة 64 لصالح نادي قطر، بعد توغل رائع من الجهة اليسرى وتسديدة أرضية مقوسة داخل الشباك.
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شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 7, 2024
نادي قطر يقلص الفارق 1-2 الريان .. أحمد عبدالقادر الدقيقة 64 .. دوري نجوم أريدُ #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/AzpeJ1r4KN
فيما ارتقى عبد القادر لصدارة ترتيب هدافي نادي قطر رفقة الكونغولي بن مالانجو صاحب الـ 3 أهداف أيضا.
الفوز أنهى سلسلة الريان السلبية بعد تعادل وخسارتين محليا ورفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع.
فيما تكبد نادي قطر الخسارة السابعة هذا الموسم محليا كأكثر فريق تعرضا للهزيمة وظل في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.