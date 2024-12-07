تشكيل مانشستر يونايتد – يورو أساسي لأول مرة.. وهويلوند في الهجوم ضد فورست

أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه ضد منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشترك ليني يورو في المباراة بشكل أساسي لأول مرة.

ويستمر برونو فيرنانديز في اللعب أساسيا مع مانشستر يونايتد تحت قيادة أموريم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت – كوبي ماينو – مانويل أوجارتي – أماد ديالو

أمامهم: برونو فيرنانديز – أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.