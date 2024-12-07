القسم الثالث – مدرب الزرقا لـ في الجول: قدمت استقالتي بين شوطي مباراة فريقي.. ورد رئيس النادي

قدم هاني أبو الفضل المدير الفني لـ الزرقا استقالته من تدريب الفريق بين شوطي مباراة فريقه ضد منشية الشهداء.

وقال أبو الفضل لـ FilGoal.com: "أقود فريق الزرقا منذ بداية الموسم في القسم الثالث ومتصدر لمجموعتي قبل بداية الأسبوع الثامن".

وأضاف "أثناء مباراة منشية الشهداء على ملعبنا ومع نهاية الشوط الأول، دخل حارس مرمى فريقي في مشادة مع حكم المباراة معترضا على إحدى الكرات وتعرض للطرد".

وأكمل "كنت سأخرج مدافع بسبب حصوله على بطاقة صفراء ولتجنب الحصول على الإنذار الثاني وبالتالي الطرد، فرفض رئيس النادي التبديل وطالب بإخراج لاعب آخر".

وشدد "صممت على قراري وقلت له أنا المدير الفني وليس لك حق التدخل في قراراتي، حتى جاء الإداري مطالبا بتنفيذ طلب رئيس النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "قررت تقديم استقالتي بين شوطي المباراة، أعتقد أن كل ذلك بسبب رغبة مجلس الإدارة في تعيين مدير فني آخر، منذ فترة يحاول المجلس رحيلي، لكني كنت أحقق الانتصارات حتى أرغموني على الرحيل".

رد رئيس النادي

رد سمير موسى رئيس النادي لـ FilGoal.com قائلا: "من بداية تعيين المدرب وأنا نصحته وطلبت منه عدم الاحتكاك بالحكام، في مباراة منشية الشهداء عقب نهاية الشوط الأول ذهب للاعتراض على الحكم مصطفى الشهدي وأنا طلبت منه ومن اللاعبين عدم الاعتراض على الحكم مهما كان مستواه".

وأضاف "ناديت على اللاعبين فجاء لي 8 لاعبين ولكن المدرب ذهب للاعتراض على الحكم فذهب معه حارس المرمى وتلقى بطاقة صفراء ثم الحمراء نظرا لاعتراضه".

وأكمل "ثم جاء المدرب بطلب إخراج أحمد سمير موسى لأن لديه بطاقة صفراء، فقلت له أحمد سمير أفضل لاعب في الملعب قم بإخراج لاعب آخر، ارتفع صوته واعترض على الإدارة وهو معتقد بأننا نمهد لرحيله وهذا كلام خاطئ".

وتابع "كان مستمر معنا لـ8 جولات فتمت إقالته بين الشوطين، واحتسب للزرقا ركلة جزاء فسجلها أحمد سمير وهو هدف الفوز والصدارة".

وأنهى حديثه قائلا: "كان يريد إخراج أحمد سمير فمنحنا الثلاث نقاط".