اسكواش - نهائي مصري خالص رجال وسيدات في هونج كونج المفتوحة

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 17:55

كتب : محمد سمير

نوران جوهر × نور الشربيني

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة ومصطفى عسل لاعب بالم هيلز لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش 2024.

كما تأهلت نور الشربيني ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز لنهائي منافسات السيدات.

وتعتبر منافسات هونج كونج المفتوحة بين فئة البطولات الكبرى بالموسم.

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وانتصر فرج بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط على البيروفي دييجو إلياس وجاءت بواقع 9-11 و11-7 و11-3 و11-8.

فيما فاز عسل بنتيجة 3-0 على الويلزي جويل ماكين وجاءت بواقع 11-8 و11-3 و11-2.

وفازت نوران على هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة حاملة اللقب بنتيجة 3-1 جاءت بواقع 8-11 و11-6 و8-11 و8-11.

كما تفوقت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا ويفير بنتيجة 3-0 جاءت بواقع 13-11 و9-2، ولم تكُمل الأمريكية اللقاء بسبب الإصابة في نهاية الفترة الثانية.

وبذلك سيكون النهائي بين علي فرج ومصطفى عسل في نهائي الرجال غدا الأحد.

وقبله ستبدأ مباراة السيدات بين نور الشربيني ونوران جوهر.

اسكواش نور الشربيني علي فرج نوران جوهر مصطفى عسل
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