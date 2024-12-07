خبر في الجول - شوقي غريب يقترب من قيادة غزل المحلة

عادت مفاوضات مسؤولي غزل المحلة مع شوقي غريب لقيادة الفريق فنيا خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الساعات الأخيرة شهدت تراجع فرص تامر مصطفى في تولي المهمة بسبب وجود اختلاف على المقابل المادي، وكذلك الشروط التي وضعها كل من حمزة الجمل وهيثم شعبان.

وعلم FilGoal.com أيضا أن شوقي غريب طلب استقدام جهازه الفني كاملا في بداية المفاوضات.

وشهدت الساعات الأخيرة مرونة بين الطرفين لتشكيل جهاز فني بموافقة كلاهما.

وأعلن نادي غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت الذي سيقود الفريق بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك عن منصبه.

وقبل غزل المحلة استقالة عيد عبد الملك من منصبه بعد الخسارة أمام الزمالك.

وكشف غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت كالتالي:

عصام محيسن - مدير فني

محمود صبحي - مدرب عام

أشرف شيحه - مدرب مساعد

محمود شفيق - مدرب حراس

السعيد العدل - مخطط أحمال.

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.