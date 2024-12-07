انتهت الدوري الإسباني - بيتيس (2)-(2) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال بيتيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق93. جوووووول التعادل لريال بيتيس عن عن طريق أسان دياو مستغلا عرضية من روبلياس.

ق82. جووووول الثاني لبرشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق81. هدف غير محتسب لبرشلونة عن طريق فيران توريس.

ق75. عودة إيسكو للمشاركة مع ريال بيتيس لأول مرة منذ شهر مايو.

ق67. جووووول التعادل لبيتيس عن طريق جيوفاني لو سيلسو من ركلة جزاء.

ق65. ركلة جزاااء لريال بيتيس وطرد لهانس فليك بسبب الاعتراض

ق50. هدف التعادل يضيع من ريال بينيس برأسية من لو بيرو.

بداية الشوط الثاتي

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي مستغلا عرضية أرضية من كوندي أمام المرمى.

ق25. تسديدة قوية من أولمو فوق المرمى.

ق2. رافينيا ينقذ فرصة الأول لبيتيس من على خط المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل