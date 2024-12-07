رقم إيجابي وآخر سلبي.. الأهلي وأورلاندو يتعادلان ويتقاسمان الصدارة في دوري الأبطال

اكتفى الأهلي بالحصول على نقطة بعد التعادل أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمام أورلاندو سلبيا بدون اهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الجنوب إفريقي.

حامل اللقب حافظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري أبطال إفريقيا للمباراة رقم 24 على التوالي.

وتأجل انتصار الأهلي الأول في جنوب إفريقيا بعد 15 مباراة خارج ملعبه بلا فوز.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمواجهة شباب بلوزداد ضد استاد أبيدجان في السادسة مساء.

المباراة شهدت عودة وسام أبو علي إلى المشاركة في مباريات الاهلي بعد تعافيه من الإصابة.

كما عاد إمام عاشور لتشكيل الأهلي بعد غيابه عن مباراة البنك الأهلي بمسابقة الدوري.





















الأهلي لا يفوز في جنوب إفريقيا

رد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أورلاندو على سؤاله عن عدم تحقيق الأهلي أي فوز في جنوب إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أورلاندو بايرتس: "حان الوقت لإنهاء ذلك والفوز أمام أورلاندو رغم صعوبة المباراة"

الأهلي لعب 15 مباراة مع جميع فرق جنوب إفريقيا خارج ملعبه ولم يحقق أي انتصار

وصف المباراة

بدأ فريق أورلاندو الجنوب إفريقي المباراة بضغط هجومي في الدقائق الأولى بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تسديدة قوية من ماكجوبا لاعب أورلاندو.

ورد الأهلي عن طريق تمريرة بينية من إمام عاشور في إتجاه رضا سليم المنطلق من الجهة اليسرى لكن الكرة طالت على اللاعب المغربي.

وسدد ماكيلين ماكولا كرة قوية مرت قريبة للغاية من مرمى محمد الشناوي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني استعاد أورلاندو السيطرة على الكرة في وسط الملعب.

وعلى طريقة R2 سدد ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو تسديدة خطيرة للغاية لكنها مرت بجوار مرمى محمد الشناوي.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلين بنزول بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة بدلا من وسام أبو علي وإمام عاشور على الترتيب في الدقيقة 62.

وسدد رامي ربيعة كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدي لها حارس مرمى أورلاندو بايرتس سيفو شين.

ودخل حسين الشحات بدلا من المغربي رضا سليم عند الدقيقة 83.

وكاد الشحات أن ينجح في التسجيل بعدما سدد كرة صاروخية تصدى لها حارس مرمى أورلاندو.

وطالب لاعبو أورلاندو بالحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب.