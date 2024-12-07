مؤتمر ماييلي: بيراميدز لم يحصل على الراحة الكافية.. وهدفنا الحفاظ على الصدارة

شدد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز على جاهزية فريقه لخوض مواجهة دجوليبا المالي رم المعاناة من ضغط المباريات وتلاحم المواسم.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وقال ماييلي في مؤتمر صحفي: "نستهدف الفوز على دجوليبا من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر نحو التأهل للدور المقبل من البطولة".

وأضاف "الفريق لم يحصل على الراحة المطلوبة مع نهاية الموسم الماضي واضطر لبدء الموسم الجديد قاريا ثم محليا، نحاول بذل أقصى جهد لدينا للتغلب على عقبة تلاحم الموسمين"

وأتم "جميع اللاعبين مستعدون للقاء ولديهم الرغبة في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة القارية بعد الانتصار الأول، والوصول للنقطة السادسة".

وكان بيراميدز قد فاز في مباراته الأولى على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف.