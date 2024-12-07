مؤتمر ماييلي: بيراميدز لم يحصل على الراحة الكافية.. وهدفنا الحفاظ على الصدارة

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 16:40

كتب : بسام أبوبكر

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

شدد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز على جاهزية فريقه لخوض مواجهة دجوليبا المالي رم المعاناة من ضغط المباريات وتلاحم المواسم.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وقال ماييلي في مؤتمر صحفي: "نستهدف الفوز على دجوليبا من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة والاقتراب خطوة أكبر نحو التأهل للدور المقبل من البطولة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب بيراميدز: لا أشعر بقلق بعد الخسارة من المصري.. وحضرنا إلى مالي من أجل الفوز بيراميدز يختتم مرانه الأول في مالي استعدادا لملاقاة دجوليبا مجموعة بيراميدز – الترجي يتصدر مؤقتا ويعود بنقطة التعادل أمام ساجرادا قائمة بيراميدز - غياب 4 لاعبين ضد دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

وأضاف "الفريق لم يحصل على الراحة المطلوبة مع نهاية الموسم الماضي واضطر لبدء الموسم الجديد قاريا ثم محليا، نحاول بذل أقصى جهد لدينا للتغلب على عقبة تلاحم الموسمين"

وأتم "جميع اللاعبين مستعدون للقاء ولديهم الرغبة في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة القارية بعد الانتصار الأول، والوصول للنقطة السادسة".

وكان بيراميدز قد فاز في مباراته الأولى على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - شوقي غريب يقترب من قيادة غزل المحلة مدرب أورلاندو: النتيجة كانت الشيء الوحيد غير الجيد أمام الأهلي رقم إيجابي وآخر سلبي.. الأهلي وأورلاندو يتعادلان ويتقاسمان الصدارة في دوري الأبطال مؤتمر مدرب بيراميدز: لا أشعر بقلق بعد الخسارة من المصري.. وحضرنا إلى مالي من أجل الفوز تأجيل مؤتمر مباراة الزمالك أمام إنييمبا.. والموعد الجديد انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) أورلاندو.. نقطة لكل فريق تشكيل أورلاندو - ماكجوبا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وصاحب هدفي بلوزداد على الدكة تشكيل أورلاندو - ماكجوبا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وصاحب هدفي بلوزداد على الدكة
أخر الأخبار
اسكواش - نهائي مصري خالص رجال وسيدات في هونج كونج المفتوحة 5 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - شوقي غريب يقترب من قيادة غزل المحلة 15 دقيقة | الدوري المصري
كولر: كنا نريد الفوز على أورلاندو.. والفريقين أهدرا الكثير من الفرص 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب أورلاندو: النتيجة كانت الشيء الوحيد غير الجيد أمام الأهلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - بيتيس (0)-(1) برشلونة.. جوووول أول 53 دقيقة | الدوري الإسباني
رقم إيجابي وآخر سلبي.. الأهلي وأورلاندو يتعادلان ويتقاسمان الصدارة في دوري الأبطال 55 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإنجليزي - بالاس (1)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ماييلي: بيراميدز لم يحصل على الراحة الكافية.. وهدفنا الحفاظ على الصدارة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية