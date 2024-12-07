انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(2) أوجسبورج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الجولة 13 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش بالتشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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انتهت

ق 74: جووووووول تشان أوزون بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق 71: جووووووول بعد خطأ فادح من كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت تابعها صامويل إسيندي بتسديدة في المرمى.

ق 60: جوووووووول التعادل من فيليب تييتز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 55: جوووووووول هوجو إكيتيكي بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل