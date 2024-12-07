تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي للهجوم في مواجهة بيتيس

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.

ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس على ملعب الأخير بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي للتشكيل الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد مايوركا.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إنياكي بينيا.

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.

الوسط: بيدري – مارك كاسادو – داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوسكي – رافينيا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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