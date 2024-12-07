تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام كريستال بلاس.. ودي بروين أساسي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريق الذي سيواجه كرستال بلاس في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويقود إرلينج هجوم مانشستر سيتي أمام كريستال بلاس، كما يبدأ كيفين دي بروين أساسيا في تشكيل جوارديولا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ17 بـ12 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ريكو لويس – روبن دياز – يوشكو جفارديول - كايل ووكر

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو – إرلينج هالاند – ماتياس نونيز.