تأجيل مؤتمر مباراة الزمالك أمام إنييمبا.. والموعد الجديد

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 15:32

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز وأحمد مجدي من المؤتمر الصحفي

أعلن نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام إنييمبا النيجيري بالكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على إنييمبا يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي عن تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص مباراة إنييمبا إلى الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة من اليوم السبت بدلا من الواحدة والنصف ظهرا.

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ويستعد الزمالك لمواجهة إنييمبا في السادسة مساء غداً الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام بلاك بولز بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي خسر بها إنييمبا أمام المصري.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

الزمالك إنييمبا
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