انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) أورلاندو.. نقطة لكل فريق

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 14:51

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله - الأهلي ضد أورلاندو

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم الأهلي وأورلاندو صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

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وفاز الأهلي في مباراته الأولى على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر أورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد.

لمتابعة مباراة الأهلي أورلاندو بايرتس دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90+2 مطالبة من لاعبي أورلاندو بالحصول على ركلة جزاء ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق89 عرضية خطيرة من يحيى عطية الله يتصدى لها حارس أورلاندو ببراعة.

ق86 تسديدة صاروخية من حسين الشحات وتصدي رائع من حارس مرمى أورلاندو.

ق83 دخول حسين الشحات بدلا من المغربي رضا سليم

ق62 خروج وسام أبو علي ودخول بيرسي تاو.. خروج غمام عاشور ودخول أفشة

ق60 محاولة خطيرة للأهلي عن طريق رامي ربيعة يتصدى لها حارس مرمى أورلاندو

ق54 تسديدة صاروخية من ماثيبا لاعب أورلاند بايرتس تمر بجوارمرمى محمد الشناوي بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+2 تصدي رائع من محمد الشناوي بعد كرة خطيرة للاعبي أورلاندو

ق45 تسديدة قوية من مكوجوبا مهاجم أورلاندو بايرتس تمر بجوار مرمى الأهلي

ق44 الشناوي يستكمل المباراة بشكل طبيعي بعد تلقي العلاج

ق43 سقوط محمد الشناوي وتلقي العلاج بعد تعرضه للإصابة

ق41 تسددية صاروخية تمر بجوار مرمى الشناوي

انطلاق المباراة

الأهلي أورلاندو دوري أبطال إفريقيا
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