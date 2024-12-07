مورينيو: انضمام رونالدو لفنربخشة؟ لماذا قد يأتي سوى لجمال إسطنبول.. ولدي مهاجمين جيدين

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 14:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

نفى جوزيه مورينو مدرب فنربخشة احتمالية انضمام كريستيانو رونالدو لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مورينيو للصحفيين:"كرستيانو رونالدو لن ينضم إلى فنربخشة، السبب الأول هو أنني أمتلك 3 مهاجمين جيدين ولا أريد واحد آخر، كريستيانو سيظل كريستيانو ولكنني لا أريده لأنني سعيد بمهاجمين فريقي".

وتابع "رونالدو يحصل على أموال كبيرة في السعودية ويضع الوصول لـ 1000 هدف أمامه، ما الذي قد يجذبه للانضمام للدوري التركي سوى جمال إسنطبول؟".

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وأضاف "أنا حقا لا أحب فترة الانتقالات الشتوية لأن اللاعب الذي ينضم لنا يكون بحاجة إلى فترة ليتأقلم، لن أقول لا للصفقات ولكنني لن أذهب إلى المسؤولين وأطلب منهم ذلك".

وسبق وأن تدرب رونالدو تحت قيادة جوزيه مورينيو في ريال مدريد وتوج برفقته بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

كريستيانو رونالدو جوزيه مورينيو فنربخشة
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