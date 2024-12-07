تشكيل أورلاندو - ماكجوبا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وصاحب هدفي بلوزداد على الدكة

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 14:25

كتب : محمد عبد العظيم

ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس

أعلن خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المرتقبة.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو بعد قليل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعتمد ريفيرو على إيفيدنس ماكجوبا في قيادة هجوم فريقه امام الأهلي.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية - مواعيد جميع مباريات الفرق العربية بدور المجموعات من الافتتاح حتى النهائي.. جميع مواعيد مباريات كأس العالم للأندية محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر

فيما يتواجد موهايو نكوتا مسجل هدفي أورلاندو في شباب بلوزداد بالجولة الأولى على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أورلاندو لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: سيفو شين

الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين

الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا

أمامهما: ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج

الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

وفاز الأهلي في مباراته الأولى على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر أورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد.

الأهلي أورلاندو دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر مدرب بيراميدز: لا أشعر بقلق بعد الخسارة من المصري.. وحضرنا إلى مالي من أجل الفوز تأجيل مؤتمر مباراة الزمالك أمام إنييمبا.. والموعد الجديد مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) أورلاندو.. مشاركة أفشة وتاو تشكيل أورلاندو - ماكجوبا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وصاحب هدفي بلوزداد على الدكة خدمة في الجول - موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025 تشكيل الأهلي - عودة وسام وإمام.. و7 تغييرات في مواجهة أورلاندو من الافتتاح حتى النهائي.. جميع مواعيد مباريات كأس العالم للأندية مواعيد مباريات السبت 7 ديسمبر - الأهلي ضد أورلاندو..سيتي وريال مدريد وبرشلونة ورباعي محترف
أخر الأخبار
مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت ضد أوجسبورج.. مرموش أساسي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - عودة ليفاندوفسكي للهجوم في مواجة بيتيس 16 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم أمام كريستال بلاس.. ودي بروين أساسي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب بيراميدز: لا أشعر بقلق بعد الخسارة من المصري.. وحضرنا إلى مالي من أجل الفوز 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت لمواجهة أوجسبورج 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل مؤتمر مباراة الزمالك أمام إنييمبا.. والموعد الجديد 56 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) أورلاندو.. مشاركة أفشة وتاو ساعة | الكرة المصرية
مورينيو: انضمام رونالدو لفنربخشة؟ لماذا قد يأتي سوى لجمال إسطنبول.. ولدي مهاجمين جيدين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية