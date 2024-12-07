تشكيل أورلاندو - ماكجوبا يقود الهجوم أمام الأهلي.. وصاحب هدفي بلوزداد على الدكة

أعلن خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المرتقبة.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو بعد قليل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعتمد ريفيرو على إيفيدنس ماكجوبا في قيادة هجوم فريقه امام الأهلي.

فيما يتواجد موهايو نكوتا مسجل هدفي أورلاندو في شباب بلوزداد بالجولة الأولى على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أورلاندو لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: سيفو شين

الدفاع: باسيكا ماكو - ثابيثو سيساني - نكوسيناتي سيبيسي - دينو فان روين

الوسط: تالينتي مباثا - ماكيلين ماكولا

أمامهما: ريليبوهيلي موفوكينج - ديون هوتو - كينث سالينج

الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

وفاز الأهلي في مباراته الأولى على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر أورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد.