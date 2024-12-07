تشكيل الأهلي - عودة وسام وإمام.. و7 تغييرات في مواجهة أورلاندو

عاد وسام أبو علي لتشكيل الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها برفقة منتخب فلسطين.

وأعلن مارسل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أورلاندو بايرتس.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد التشكيل عودة وسام أبو علي بعد غيابه عن 3 مباريات سابقة للفريق كما عاد إمام عاشور بعد غيابه عن مواجهة البنك الأهلي.

ويبدأ رضا سليم أساسي لأول مرة منذ بداية الموسم على حساب حسين الشحات.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – مروان عطية.

الهجوم: رضا سليم – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: حمزة علاء - خالد عبد الفتاح – أشرف داري – محمود عبد المنعم "كهربا" – بيرسي تاو – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – عمر الساعي.

وفاز الأهلي في مباراته الأولى على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما انتصر أورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد.