كأس العالم للأندية - مواعيد جميع مباريات الفرق العربية بدور المجموعات

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي مع خليفة الدوسري - ريال مدريد أمام الهلال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جميع مواعيد مباريات بطولة كاس العالم للأندية 2025.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

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وتشهد البطولة مشاركة 5 فرق عربية وهم الهلال السعودي والأهلي والترجي والوداد والعين.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الفرق العربية في دور المجموعات من البطولة.

الأهلي

يقع الأهلي بالمجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي وبالميراس وبورتو.

إنتر ميامي × الأهلي.. الرابعة صباحا يوم 15 يونيو.

الأهلي × بالميراس .. الثامنة مساء يوم 19 يونيو

الأهلي × بورتو.. الخامسة صباحا يوم 24 يونيو

الترجي

يتواجد الترجي بالمجموعة الرابعة مع تشيلسي وكلوب ليون وفلامينجو.

فلامنجو × الترجي.. الخامسة صباح يوم 17 يونيو

كلوب ليون × الترجي.. الثانية صباحا يوم 21 يونيو

الترجي × تشيلسي.. الخامسة صباحا يوم 25 يونيو

الوداد والعين

الوداد يتواجد في المجموعة السابعة مع العين مانشستر سيتي ويوفنتوس.

الوداد × مانشستر سيتي.. الثامنة مساء يوم 18 يونيو

العين × يوفنتوس.. الخامسة صباحا يوم 19 يونيو

يوفنتوس × الوداد.. الثامنة مساء يوم 22 يونيو

مانشستر سيتي × العين.. الساعة الخامسة صباحا يوم 23 يونيو

الوداد × العين.. الساعة 11 مساء يوم 26 يونيو

الهلال

بالمجموعة الثامنة سيلعب الهلال السعودي مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

البث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 وعددهم 63 مباراة إلى منصة بث DAZN العالمية.

وكشف موقع فيفا عن إذاعة المباريات عبر المنصة العالمية مجانا.

وأشار تقرير راديو مونت كارلو إلى أن صفقة البث تمت مقابل مليار يورو.

ويتيح فيفا بيع حقوق بث المباريات من منصة DAZN إلى شبكات أخرى لكن بشرط إذاعتها مجانا.

الملاعب

تقام المباريات على 11 ملعبا مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية وهم:

ميامي: هارد روك ستيديوم

سياتل: لومين فيلد

لوس أنجلوس: روز بول ستيديوم

أورلاندو: كامبنج وورلد ستيديوم – إنتر أند كو ستيديوم

أتلانتا: مرسيدس بنز أرينا

ناشفيل: جيوديس بارك

شارلوت: بنك أوف أمريكا ستيديوم

سينسيناتي: تي كيو إل ستيديوم

واشنطن: أودي فيلد

فلادليفيا: لينكولن فايننشينال فيلد

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