من الافتتاح حتى النهائي.. جميع مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جميع مواعيد مباريات بطولة كاس العالم للأندية 2025.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى

إنتر ميامي × الأهلي.. الرابعة صباحا يوم 15 يونيو

بورتو × بالميراس.. الثانية ظهرا يوم 16 يونيو

الأهلي × بالميراس .. الثامنة مساء يوم 19 يونيو

إنتر ميامي × بورتو.. الساعة 11 مساء يوم 19 يونيو

إنتر ميامي × بالميراس.. الخامسة صباحا يوم 24 يونيو

الأهلي × بورتو.. الخامسة صباحا يوم 24 يونيو

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد.. 11 مساء يوم 15 يونيو

بوتافوجو × سياتل ساوندرز.. السادسة صباحا يوم 16 يونيو

سياتل ساوندرز × أتليتكو مدريد.. 11 مساء يوم 19 يونيو

باريس سان جيرمان × بوتافوجو.. الثانية صباحا يوم 20 يونيو

سياتل ساوندرز × باريس سان جيرمان.. 11 مساء يوم 23 يونيو

أتلتيكو مدريد × بوتافوجو.. 11 مساء يوم 23 يونيو

المجموعة الثالثة

بايرن ميونيخ × أوكلاند سيتي.. الثامنة صباحا يوم 15 يونيو

بوكا جونيورز × بنفيكا.. الثانية صباحا يوم 16 يونيو

بايرن ميونيخ × بوكا جونيورز.. الخامسة صباحا يوم 20 يونيو

بنفيكا × أوكلاند.. الثامنة مساء يوم 20 يونيو

بايرن ميونيخ × بنفيكا.. 11 مساء يوم 24 يونيو

أوكلاند سيتي × بوكا جونيورز.. 11 مساء يوم 24 يونيو

المجموعة الرابعة

تشيلسي × كلوب ليون.. 11 مساء يوم 16 يونيو

فلامنجو × الترجي.. الخامسة صباح يوم 17 يونيو

تشيلسي × فلامنجو.. العاشرة مساء يوم 20 يونيو

كلوب ليون × الترجي.. الثانية صباحا يوم 21 يونيو

كلوب ليون × فلامنجو.. الخامسة صباحا يوم 25 يونيو

الترجي × تشيلسي.. الخامسة صباحا يوم 25 يونيو

المجموعة الخامسة

ريفربليت × أوراوا ريدز.. الساعة 11 مساء يوم 17 يونيو

إنتر ميلان × مونتيري.. الساعة الخامسة صباحا يوم 18 يونيو

إنتر ميلان × أوراوا ريدز.. الساعة 11 مساء يوم 21 يونيو

ريفربليت × مونتيري.. الساعة الخامسة صباحا يوم 22 يونيو

إنتر ميلان × ريفربليت.. الساعة الخامسة صباحا يوم 26 يونيو

أوراوا ريدز × مونتيري.. الساعة الخامسة صباحا يوم 26 يونيو

المجموعة السادسة

فلومينينسي البرازيلي × بوروسيا دورتموند.. 8 مساء يوم 17 يونيو

صنداونز × أولسان هيونداي.. الساعة الثانية صباحا يوم 18 يونيو

صنداونز × بوروسيا دورتموند.. الثامنة مساء يوم 21 يونيو

فلومينينسي × أولسان هيونداي.. الثانية صباحا يوم 22 يونيو

صنداونز × فلومينينسي.. الساعة 11 مساء يوم 25 يونيو

بوروسيا دورتموند × أولسان هيونداي.. الساعة 11 مساء يوم 25 يونيو

المجموعة السابعة

الوداد × مانشستر سيتي.. الثامنة مساء يوم 18 يونيو

العين × يوفنتوس.. الخامسة صباحا يوم 19 يونيو

يوفنتوس × الوداد.. الثامنة مساء يوم 22 يونيو

مانشستر سيتي × العين.. الساعة الخامسة صباحا يوم 23 يونيو

يوفنتوس × مانشستر سيتي.. الساعة 11 مساء يوم 26 يونيو

الوداد × العين.. الساعة 11 مساء يوم 26 يونيو

المجموعة الثامنة

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

باتشوكا × سالزبورج.. الساعة الثانية صباحا يوم 19 يونيو

ريال مدريد × باتشوكا.. الساعة 11 مساء يوم 22 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

ريال مدريد × سالزبورج.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

ثمن النهائي

أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (مباراة 49).. يوم السبت 28 يونيو الساعة 8 مساء

أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (مباراة 50).. يوم السبت 28 يونيو 12 مساء (صباح يوم الأحد)

أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (مباراة 51).. الأحد 29 يونيو الساعة 8 مساءً.

أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (مباراة 52).. الأحد 29 يونيو الساعة 12 (صباح يوم الإثنين)

أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (مباراة 53).. الإثنين 30 يونيو، الساعة 11 مساءً

أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (مباراة 54).. الخامسة صباح يوم الثلاثاء 30 يونيو.

أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (مباراة 55).. يوم الثلاثاء 1 يوليو الساعة 11 مساء

أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (مباراة 56).. الخامسة صباح يوم الاربعاء 2 يوليو.

ربع النهائي

(مباراة 57) الفائز من مباراة 53 و54.. الساعة 11 مساء يوم الجمعة 4 يوليو.

(مباراة 58) الفائز من مباراة 49 و50.. الساعة الخامسة صباح يوم السبت 5 يوليو

(مباراة 59) الفائز من مباراة 51 و52.. الثامنة مساء يوم السبت 5 يوليو

(مباراة 60) الفائز من مباراة 55 و56.. الساعة 12 يوم السبت 5 يوليو (صباح الأحد 6 يوليو)

نصف النهائي

الفائز من مباراة 57 و58.. الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء 8 يوليو

الفائز من مباراة 59 و60.. الساعة 11 مساء يوم الأربعاء 9 يوليو

النهائي

تقام المباراة النهائية يوم 13 يوليو على ملعب ميتلايف في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

الجوائز

ويحصل حامل لقب كأس العالم للأندية 2025 على جائزة 100 مليون دولار.

كما سيحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة، وهناك - هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

البث

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025 وعددهم 63 مباراة إلى منصة بث DAZN العالمية.

وكشف موقع فيفا عن إذاعة المباريات عبر المنصة العالمية مجانا.

وأشار تقرير راديو مونت كارلو إلى أن صفقة البث تمت مقابل مليار يورو.

ويتيح فيفا بيع حقوق بث المباريات من منصة DAZN إلى شبكات أخرى لكن بشرط إذاعتها مجانا.

الملاعب

تقام المباريات على 11 ملعبا مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية وهم:

ميامي: هارد روك ستيديوم

سياتل: لومين فيلد

لوس أنجلوس: روز بول ستيديوم

أورلاندو: كامبنج وورلد ستيديوم – إنتر أند كو ستيديوم

أتلانتا: مرسيدس بنز أرينا

ناشفيل: جيوديس بارك

شارلوت: بنك أوف أمريكا ستيديوم

سينسيناتي: تي كيو إل ستيديوم

واشنطن: أودي فيلد

فلادليفيا: لينكولن فايننشينال فيلد

نيويورك (نيوجيرسي): ميتلايف ستيديوم

وسيستضيف ملعب ميتلايف ستيديوم في نيوجيرسي النهائي يوم 13 يوليو 2025.