محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر

يغيب محمد عبد المنعم عن قائمة فريقه نيس التي ستواجه لو هافر في الدوري الفرنسي.

ويحل لو هافر ضيفا على نيس ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي يوم السبت.

وخلت القائمة التي أعلنها نيس قبل ساعات من اللقاء من اسم عبد المنعم.

وكان عبد المنعم قد نشر صورة له وهو بالمستشفى واضعا محاليل طبية ما يعني أنه قد تعرض للمرض وبسببه يغيب عن المباراة.

وكان عبد المنعم قد شارك بشكل أساسي في المباراتين السابقتين لنيس ضد أولمبيك ليون ورينجرز.

المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك عبد المنعم بقميص نيس منذ بداية الموسم في 9 مباريات.