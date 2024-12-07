محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لمواجهة لو هافر
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 12:59
كتب : FilGoal
يغيب محمد عبد المنعم عن قائمة فريقه نيس التي ستواجه لو هافر في الدوري الفرنسي.
محمد عبد المنعم
النادي : نيس
ويحل لو هافر ضيفا على نيس ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي يوم السبت.
وخلت القائمة التي أعلنها نيس قبل ساعات من اللقاء من اسم عبد المنعم.
وكان عبد المنعم قد نشر صورة له وهو بالمستشفى واضعا محاليل طبية ما يعني أنه قد تعرض للمرض وبسببه يغيب عن المباراة.
وكان عبد المنعم قد شارك بشكل أساسي في المباراتين السابقتين لنيس ضد أولمبيك ليون ورينجرز.
المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وشارك عبد المنعم بقميص نيس منذ بداية الموسم في 9 مباريات.
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