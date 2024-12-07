في الدقائق الأخيرة.. ريال مدريد يستبعد رودريجو قبل السفر لمواجهة جيرونا
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 12:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد استبعاد لاعبه رودريجو جوس من قائمته التي تسافر لمواجهة جيرونا.
رودريجو سيلفا
النادي : ريال مدريد
وأشار ريال مدريد إلى أن استبعاد رودريجو قد جاء بالدقائق الأخيرة قبل السفر لمواجهة جيرونا.
ويتلقي ريال مدريد مع جيرونا مساء اليوم السبت على ملعب الأخير.
وبجانب رودريجو أعلن ريال مدريد أيضا استبعاد الثنائي الشاب أندريس تشيما وجونزالو جارسيا.
وانضم دانييل يانيز صاحب الـ 17 عاما للقائمة بعد استبعاد الثلاثي.
وفقا للتقارير فإن استبعاد رودريجو قد جاء بسبب معاناته من مشكلة عضلية في الساق اليسرى.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب ميستايا.
نرشح لكم
مدير بايرن يتحدث عن مفاوضات تجديد عقد ديفيز مؤتمر أنشيلوتي: موقف فينيسيوس وموعد عودة ألابا.. وعلاج إنجليزي لأزمة ريال مدريد مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2024.. قمة سعودية ومواجهة في دوري أبطال إفريقيا كأس ملك إسبانيا - جيرونا يودع أمام فريق درجة رابعة بسيناريو مجنون مبابي: خطأ كبير في مباراة كل تفاصيلها مهمة.. أتحمل كامل المسؤولية مؤتمر أنشيلوتي: كنا نستحق الخروج بنقطة أمام بلباو.. ومبابي ليس في مستواه ماذا يحدث مع مبابي؟.. بلباو يكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية في الدوري انتهت في الدوري الإسباني – ريال مدريد (1)-(2) بلباو.. هزيمة مفاجئة