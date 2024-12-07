في الدقائق الأخيرة.. ريال مدريد يستبعد رودريجو قبل السفر لمواجهة جيرونا

أعلن نادي ريال مدريد استبعاد لاعبه رودريجو جوس من قائمته التي تسافر لمواجهة جيرونا.

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وأشار ريال مدريد إلى أن استبعاد رودريجو قد جاء بالدقائق الأخيرة قبل السفر لمواجهة جيرونا.

ويتلقي ريال مدريد مع جيرونا مساء اليوم السبت على ملعب الأخير.

وبجانب رودريجو أعلن ريال مدريد أيضا استبعاد الثنائي الشاب أندريس تشيما وجونزالو جارسيا.

وانضم دانييل يانيز صاحب الـ 17 عاما للقائمة بعد استبعاد الثلاثي.

وفقا للتقارير فإن استبعاد رودريجو قد جاء بسبب معاناته من مشكلة عضلية في الساق اليسرى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا على ملعب ميستايا.